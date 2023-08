Silvio Berlusconi è un calciatore: la storia del giovane che ha debuttato qualche giorno fa

CalcioWeb

Silvio Berlusconi è un calciatore originario del Ghana di 17 anni e da qualche giorno ha debuttato in Eccellenza. Racconto inventato? No, tutto vero. Il protagonista è proprio lui, Silvio Berlusconi, per la precisione Silvio Berlusconi Boahene. Il nome lo ha assegnato il papà nel 2005, anno di nascita, perché voleva chiamare il figlio come “un grande capo politico, di cui mi piaceva tutto e a cui devo il mio permesso di soggiorno”, ha raccontato Anthony Boahene alla Gazzetta di Modena.

Lui, Anthony, è arrivato in Italia dal Ghana nel 2002 insieme ai due figli maggiori e nel 2005 è nato il terzo, Silvio Berlusconi appunto. La sua storia è diventata virale dopo il debutto nel calcio dei Prof. Qualche giorno fa ha infatti debuttato in occasione dell’incontro tra Virtus Castelfranco e Conticella, in Eccellenza romagnola, subentrando a Enrico Raspadori, fratello dell’attaccante del Napoli Giacomo.