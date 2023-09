Sorteggi Champions League: le avversarie di Inter, Milan, Napoli e Lazio

CalcioWeb

Concluse le fasi preliminari, completato il lotto delle 32 squadre che andranno a comporre i raggruppamenti della fase a gironi, inizia ufficialmente la Champions League 2023-2024. Si tratta dell’ultima edizione della Coppa dalle grandi orecchie divisa in 8 gironi da 4 squadre prima del cambio di format.

Montecarlo ospita la cerimonia dei sorteggi che interessa ben 4 squadre italiane: Inter (finalista perdente della passata edizione, inserita in seconda fascia), Milan (semifinalista l’anno scorso, inserita in terza fascia), Napoli (fermatosi ai quarti, inserita in prima fascia in qualità di Campione d’Italia) e Lazio (inserita in terza fascia). L’augurio è di poter portare quante più squadre possibili ai quarti di finale, come nella passata stagione in cui 3 squadre italiane su 4 sono arrivate fra le miglio 8 del torneo.

Le fasce

1ª Fascia

Napoli

Manchester City

Bayern monaco

PSG

Barcellona

Benfica

Siviglia

Feyenoord

2ª Fascia

Inter

Real Madrid

Manchester United

Arsenal

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Porto

Lipsia

3ª Fascia

Milan

Lazio

Salisburgo

Shakthar

Stella Rossa

Braga

PSV

Copenaghen

4ª Fascia

Newcastle

Real Sociedad

Celtic

Union Berlino

Galatasaray

Lens

Young Boys

Anversa

Le date

1ª giornata: 19-20 settembre;

2ª: 3-4 ottobre;

3ª: 24-25 ottobre;

4ª: 7-8 novembre;

5ª: 28-29 novembre;

6ª: 12-13 dicembre.

Ottavi: 13-14 febbraio (andata), 20-21 febbraio (ritorno).

Quarti: 9-10 aprile (andata), 16-17 aprile (ritorno).

Semifinali: 30 aprile-1 maggio (andata), 7-8 maggio (ritorno).

Finale: 1 giugno Wembley

I gironi su CalcioWeb

Girone A

BAYERN MONACO MANCHESTER UNITED COPENHAGEN GALATASARAY

Girone B

SIVIGLIA ARSENAL PSV LENS

Girone C

NAPOLI REAL MADRID BRAGA UNION BERLINO

Girone D

BENFICA INTER SALISBURGO SOCIEDAD

Girone E

FEYENOORD ATLETICO MADRID LAZIO CELTIC

Girone F

PSG BORUSSIA DORTMUND MILAN NEWCASTLE

Girone G

CITY LIPSIA STELLA ROSSA YOUNG BOYS

Girone H

BARCELLONA PORTO SHAKHTAR ANVERSA