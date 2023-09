A Ibiza il matrimonio di Ronaldo e Celina: il Fenomeno ha detto sì

CalcioWeb

Cerimonia religiosa per Ronaldo Nazario e Celina Locks. L’ex calciatore brasiliano si è sposato a Ibiza nella giornata di ieri. Il Fenomeno ha detto sì alla modella brasiliana, sua compagna da 7 anni.

“Oggi riuniamo le nostre famiglie per un’intima celebrazione religiosa. Inizia così una settimana ricca di festeggiamenti”, ha scritto Celina Locks sul suo profilo Instagram. Insieme a queste parole, la modella ha condiviso una foto del matrimonio in cui la si vede indossare un abito Armani.

Per Ronaldo si tratta del quarto matrimonio, dopo sette splendidi anni di relazione con Celina Locks, modella brasiliana.

Il matrimonio

Il luogo scelto dalla coppia per unire il loro amore è stato Es Cubells, una chiesa del 1855 molto conosciuta nell’isola delle Baleari. La cerimonia è stata officiata dal parroco di Sant Josep: padre Josep Lluís Mollá. Come riportato nel ‘Diario de Ibiza’, i novelli sposi hanno intenzione di organizzare una nuova festa sabato prossimo, 30 settembre, in una delle ville di proprietà di Ronaldo Nazario.

Per potersi sposare con cerimonia religiosa, Ronaldo Nazario ha dovuto ricevere prima il sacramento del battesimo. La cerimonia è avvenuta lo scorso 11 settembre in una chiesa di San Paolo, in Brasile. “Sono stato battezzato! La fede cristiana è sempre stata una parte fondamentale della mia vita fin da quando ero bambino, nonostante non fossi ancora stato battezzato. Mi sento veramente rigenerato come figlio di Dio. Rinnovo il mio impegno a seguire la strada della buona volontà, libera e spontanea”, aveva scritto sui social l’ex calciatore.