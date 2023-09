Ajax-Feyenoord interrotta: l’arbitro manda tutti negli spogliatoi

CalcioWeb

E’ in corso Ajax-Feyenoord, big match del campionato olandese. Partenza sprint degli ospiti che nel primo tempo si portano sul risultato di 0-3 con i gol realizzati dalla doppietta di Gimenez e poi Igor Paixao. E’ un momento difficile per l’Ajax, autore di appena 5 punti in quattro partite.

La gara tra Ajax e Feyenoord è stata interrotta. Il motivo? Dopo lo 0-3 i tifosi hanno iniziato a lanciare fumogeni in campo e la decisione dell’arbitro è stata quella di mandare tutti negli spogliatoi.