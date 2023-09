Ajax-Volendam posticipata: il motivo

CalcioWeb

Continua il programma dell’Eredivisie e la stagione inizia ad entrare nel vivo. Il campionato olandese è sempre più competitivo e la corsa al titolo si preannuncia scoppiettante. La classifica è guidata dalla coppia Psv-Alkmaar, protagoniste di un percorso netto con 5 vittorie in 5 partite. A 14 punti il Feyenoord.

Inizio shock dell’Ajax, alla vigilia una candidata al primo posto. In 5 partite ha conquistato appena 5 punti e attualmente è in lotta per evitare la retrocessione. I tifosi sono furiosi e nell’ultima partita si sono registrati momenti di grande tensione. La partita di sabato 24 settembre contro il Feyenoord è stata interrotta sul punteggio di 0-3 per il comportamento dei tifosi.

I supporter di casa hanno iniziato a lanciare fumogeni in campo e la partita è stata sospesa per ben due volte. L’arbitro ha così deciso di mandare le squadre negli spogliatoio. La gara è stata recuperata proprio oggi, mercoledì 27 settembre, e il punteggio di 0-4 ha confermato la superiorità degli ospiti. Per impossibilità di giocare nello stesso giorno la partita Ajax-Volendam è stata posticipata.