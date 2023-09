Atletico Madrid-Siviglia posticipata: il motivo

CalcioWeb

Subito una defezione importante nella 4ª giornata della liga spagnola. Il campionato inizia ad entrare nel vivo e la classifica è guidata dal Real Madrid, in grado di vincere quattro partite su quattro. Si preannuncia una corsa bellissima con il Barcellona, in corsa per confermare il titolo.

L’Atletico Madrid è considerato una possibile outsider e l’obiettivo minimo è quello di staccare il pass per la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo la sfida del turno di campionato contro il Siviglia è stata posticipata. Il motivo? Il maltempo.

“La partita della quarta giornata della Liga EA Sports tra Atlético de Madrid e Sevilla FC è stata rinviata a causa delle previsioni meteo, che hanno portato all’allarme rosso per pioggia a Madrid tra le 12:00 e le 18:00. LaLiga ha preso la decisione dopo aver incontrato le autorità competenti e con entrambi i club. Il Comune di Madrid, infatti, ha invitato la popolazione a evitare di uscire di casa questa domenica a causa delle previsioni di forti precipitazioni nelle prossime ore”, si legge nel comunicato ufficiale.