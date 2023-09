Bayern Monaco, Kane fa tripletta ma in Bundesliga non vale: ecco perchè

CalcioWeb

Harry Kane ha avuto un grande impatto sul calcio tedesco. Il bomber del Tottenham ha iniziato con il piede giusto la sua avventura al Bayern Monaco segnando 7 gol in 5 partite. Un bottino rimpinguato da una tripletta siglata contro il Bochum nel larghissimo 7-0 rifilato dai Campioni di Germania al club della Renania Settentrionale-Vestfalia.

Peccato che la tripletta non gli venga contata. Il motivo è singolare ed è relativo alla Bundesliga. Nel campionato tedesco, infatti, la tripletta, per essere considerata tale ai fini statistici, deve essere composta da 3 gol segnati consecutivamente. Dopo la doppietta di Kane, De Ligt e Sane hanno aggiunto due gol al tabellino, prima che il bomber inglese segnasse la sua terza marcatura personale. Dunque, a causa dei gol dei compagni, la tripletta non è valida.

Curioso come un altro grande bomber del calibro di Haaland, ai tempi del Borussia Dortmund, si trovò ad aver a che fare con la stessa regola: nella sfida del gennaio 2020 contro l’Asburgo, Sancho segnò un gol fra la prima e la seconda rete di Haaland, negandogli la tripletta.