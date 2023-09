Bologna-Napoli, nervi tesi: Osimhen sostituito, gesto polemico verso Garcia

CalcioWeb

Il Napoli stecca ancora. Dopo la vittoria per 1-2 sul campo del Braga in Champions League, frutto di un autogol nel finale di partita, i partenopei non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 nella sfida del quinto turno di Serie A contro il Bologna. Osimhen protagonista in negativo della gara con un rigore sbagliato e una sostituzione che ha portato non poche polemiche.

Sostituito per Simeone all’87’, con il Napoli pronto per giocarsi il tutto per tutto alla ricerca dei 3 punti, Osimhen si è rivolto polemicamente verso Garcia facendo il gesto del ‘2’ con le dita. Il bomber nigeriano sarebbe voluto restare in campo al fianco del ‘Cholito’ per dare maggiore peso offensivo all’attacco, giocando appunto con 2 punti. Nella gara di Genova anche Kvaratskhelia aveva avuto da ridire verso le scelte tattiche di Garcia che non sembra propriamente in sintonia con i suoi big.