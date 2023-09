Il calciomercato non è finito: gli svincolati e le 21 occasioni in Serie A | FOTO

CalcioWeb

Si è conclusa con il botto la sessione estiva di calciomercato in Serie A. Adesso le squadre sono quasi al completo e il massimo torneo italiano si preannuncia spettacolare e molto equilibrato soprattutto per le zone alte della classifica. Nelle ultime ore il Milan ha chiuso l’arrivo del vice-Giroud: si tratta di Jovic della Fiorentina. L’Inter ha piazzato un colpo importante per il centrocampo: è arrivato Klaassen dall’Ajax. Movimenti in entrata ed uscita in casa Fiorentina: via Amrabat in direzione Manchester United e al suo posto dentro Maxime Lopez dal Sassuolo.

L’Udinese ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Keinan Davis, il Bologna e il Nottingham hanno definito la doppia operazione per lo scambio Dominguez-Freuler. Al Frosinone il centrocampista Arijon Ibrahimovic dal Bayern Monaco e Bourabia.

La Lazio ha preso il difensore Filipe Bordon, sfuma invece l’arrivo in Italia di Greenwood: la trattativa è naufragata nei minuti finali. Il Torino ha ufficializzato il colpo Zapata per l’attacco.

Calciomercato, gli svincolati

Il calciomercato non è ancora finito ed è pronto ad entrare nel vivo il mercato degli svincolati. Si tratta dei calciatori senza squadra e contratto, ancora in grado di accordarsi con altri club. Il pezzo pregiato è sicuramente il portiere David De Gea, reduce dall’esperienza al Manchester United.

In difesa occhi puntati su Sergio Ramos, alla ricerca di una nuova squadra dopo l’avventura al Psg e nelle ultime ore proposto alla Roma. Altri nomi interessanti sono quelli di Jesse Lingard dopo l’esperienza al Nottingham e Alfredo Morelos, ex Glasgow.

Uno dei pezzi pregiati è ovviamente l’ex Real Madrid Eden Hazard, in difficoltà nelle ultime stagioni ma ancora in grado di fare la differenza. Alla ricerca di una squadra e di un progetto ambizioso l’ex Atalanta Papu Gomez, protagonista anche della vittoria del Mondiale dell’Argentina. Attenzione anche all’ex Real Madrid Mariano Diaz e al portiere Kasper Schmeichel. Tantissimi calciatori sono senza contratto e le squadre di Serie A sono pronte a fiondarsi. In alto la FOTOGALLERY con i 21 calciatori svincolati più interessanti.