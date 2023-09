Caso Hermoso, l’annuncio: il presidente Rubiales si è dimesso

CalcioWeb

Luis Rubiales ha deciso di dimettersi. E’ arrivata l’ufficialità dal presidente della Federcalcio spagnola e il riferimento è al bacio alla spagnola Hermoso subito dopo il trionfo della squadra femminile al Mondiale. Il gesto ha alzato il polverone.

“Ho intenzione di dimettermi, sì, perché non posso continuare il mio lavoro”, ha detto in un’intervista al programma televisivo “Piers Morgan Uncensored”.

“Prendo questa decisione dopo essermi assicurato che la mia partenza contribuirà alla stabilità che ci permetterà di portare i Mondiali 2030 in Spagna. Ho trasmesso le mie dimissioni dalla carica di presidente della federazione. Dopo la rapida sospensione effettuata dalla Fifa, oltre al resto delle procedure aperte contro di me, è evidente che non potrò tornare al mio incarico”.