Chelsea, che figuraccia! Fra i titolari un calciatore già venduto

La stagione del Chelsea è iniziata con qualche difficoltà di troppo. I ‘Blues’, a secco di vittorie in Premier League da circa un mese, nonostante il calciomercato estivo a dir poco faraonico, hanno ritrovato il sorriso solo nella sfida di Carabao Cup contro il Brighton di De Zerbi. Una vittoria importante e che fa certamente morale, ma che ha portato con sè anche qualche polemica.

Il motivo? Un errore a dir poco clamoroso nella distinta. Il club londinese ha segnalato fra i titolari un calciatore già venduto! Con il numero 20, infatti, era segnalata la presenza di Andrey Santos, giocatore ceduto in prestito al Nottingham Forest. La maglia con quel numero appartiene adesso a Cole Palmer, arrivato in estate dal Manchester City. Un mancato aggiornamento del database della squadra di Pochettino è costato una figuraccia in un momento già piuttosto delicato.