Clamoroso Germania, esonerato Flick: il nome del sostituto

Un ribaltone clamoroso per la Germania, reduce dalla brutta sconfitta in amichevole contro il Giappone: l’allenatore Hans-Dieter Flick è stato esonerato. L’allenatore paga il rendimento deludente, le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e in particolar modo la figuraccia contro il Giappone.

La sfida si è conclusa con un nettissimo 1-4. La notizia ufficiale del ribaltone in panchina è stato ufficializzato sul sito e sui canali ufficiali della DFB. Come si legge nella nota sono stati esonerati anche i due collaboratori Marco Sorg e Danny Rohl, con effetto immediato.

“Le commissioni hanno convenuto che la Nazionale maggiore maschile abbia bisogno di un nuovo slancio dopo i recenti risultati deludenti. In vista del Campionato europeo casalingo, occorre uno spirito di ottimismo e fiducia. Per me personalmente, è una delle decisioni più difficili del mio mandato finora. Perché apprezzo Hansi Flick e i suoi assistenti allenatori come esperti di calcio e come persone. Tuttavia, il successo sportivo è la massima priorità per la DFB. Pertanto, la decisione era inevitabile”, le parole del presidente federale Bernd Neuendorf.

Martedì sera, a Dortmund, contro la Francia, in panchina ci sarà Rudi Völler, attualmente direttore sportivo della Dfb. Il sogno per la panchina della Germania si chiama Klopp, attualmente al Liverpool.