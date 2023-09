Empoli-Juve, Vlahovic sbaglia un rigore: Berisha si presenta con il botto | VIDEO

CalcioWeb

Ultime partite della 3ª giornata del campionato di Serie A e sfida molto interessante tra Empoli e Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà riscattare il pareggio casalingo contro il Bologna mentre quella di Zanetti è ancora ferma a zero.

Le due squadre sono in corsa per obiettivi completamente diversi: l’Empoli per raggiungere la salvezza e la Juventus per la lotta scudetto. Il primo tempo è di marca ospite: la gara si sblocca al 24′ con un gol in mischia di Danilo. Al 39′ gli ospiti hanno l’occasione per indirizzare ulteriormente il match: dal dischetto si presenta Vlahovic ma Berisha (alla prima da titolare con l’Empoli) ipnotizza il serbo.

ETRIT BERISHA PARA IL RIGORE A VLAHOVIĆ!!!

📽️ @FootColicpic.twitter.com/04mci8WJPU — Football Report (@FootballReprt) September 3, 2023