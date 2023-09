Europa e Conference League, Lukaku trascina la Roma e alla Fiorentina non basta Ranieri

CalcioWeb

E’ iniziata con due risultati positivi l’avventura delle squadre italiane in Europa e Conference League e la strada per la Roma è già in discesa, un po’ meno per la Fiorentina. Colpo grosso della squadra di José Mourinho sul campo del Tiraspol e la coppia Dybala-Lukaku inizia a regalare spettacolo. Nel primo tempo una tegola per i giallorossi, l’infortunio di Renato Sanches. Al suo posto Paredes. In pieno recupero proprio l’ex Juventus è protagonista del vantaggio con una serie di deviazioni.

Al 57′ i padroni di casa trovano il pareggio con Tovar. La Roma si gioca la carta Dybala e l’argentino è protagonista di una bella azione per il vantaggio di Lukaku. L’ex Inter continua a trascinare la squadra di Mourinho. Finisce 1-2.

Occasione sprecata della Fiorentina sul campo del Genk (2-2). La squadra di Vincenzo Italiano continua a confermarsi dai due volti e dovrà risolvere i problemi in fase difensiva. Il goleador a sorpresa è il difensore Luca Ranieri, autore di una doppietta da impazzire. Al 12′ il gol del momentaneo 1-1 di Zeqiri, all’85’ il colpo di testa del definitivo 2-2 di McKenzie.