Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Lione… ma parte dalla tribuna

Fabio Grosso torna ufficialmente in panchina. L’ormai ex allenatore del Frosinone sarà la nuova guida tecnica del Lione. Grosso prenderà il posto di Laurent Blanc, esonerato dopo un avvio di stagione deludente in cui ha raccolto 1 punto in 4 giornate. Il divorzio era già nell’aria da tempo: la scorsa estate Blanc aveva chiesto rinforzi all’altezza, ma la società, in difficoltà economica, è stata costretta a vendere pezzi pregiati come Barcola (al PSG per 50 milioni) e Lukeba (al Lipsia per 30 milioni).

La scelta di Grosso

La nuova proprietà americana ha scelto Fabio Grosso in quanto ex calciatore della squadra francese, con la quale ha militato dal 2007 al 2009, dopo aver dato un grosso dispiacere alla Francia segnando l’ultimo rigore nel Mondiale 2006 vinto dall’Italia. Grosso parla francese, conosce la città e l’ambiente, gli vengono riconosciute idee tattiche e una filosofia di gioco interessante e che si sposa con la visione del club.

Caratteristiche che gli hanno permesso di battere la concorrenza di Gennaro Gattuso, altro allenatore in lizza per la panchina del Lione. L’esordio di Grosso però slitterà di qualche giorno: domenica, infatti, l’allenatore siederà in tribuna nella sfida contro il Le Havre, la squadra sarà gestita da un trio di responsabili del settore sportivo del club. Grosso siederà regolarmente in panchina sabato 23 settembre nella trasferta di Brest.