Fiorentina, paura al Viola Park: giovane calciatore investito da un’auto

La Fiorentina è reduce dalla brutta sconfitta in campionato contro l’Inter con il netto risultato di 4-0 e la squadra è in campo per preparare la sfida casalinga contro l’Atalanta. Si preannuncia una partita scoppiettante tra due squadre che giocano un ottimo calcio dal punto di vista tecnico. La compagine di Vincenzo Italiano sarà chiamata da impegni ravvicinati nelle prossime settimane tra campionato e Conference League.

Un episodio ha portato motivi di preoccupazione. Secondo le prime ricostruzioni un ragazzo di 13 anni appartenente alle giovanili della Fiorentina è stato investito, riportando solo qualche escoriazione ma per precauzione è stato portato in ospedale per controllo. L’impatto si è verificato nella strada di via Pian di Ripoli al semaforo che regola il traffico all’incrocio con via Granacci. Le cause dell’incidente non sono state ancora comunicate.

Secondo quanto riferito da alcuni media locali il ragazzo vive a Firenze ed era partito da casa della zia per andare ad allenarsi. La scorsa settimana il Comune di Bagno a Ripoli aveva predisposto un’ordinanza che vietava la sosta delle persone nelle immediate vicinanze del Viola Park dopo che si era verificata la reiterata sosta dei genitori per seguire gli allenamenti.