Handanovic, ha deciso il suo futuro: sorpresa Inter

CalcioWeb

Samir Handanovic ha fatto chiarezza sul proprio futuro. Alla scadenza del suo contratto con l’Inter, al termine della passata stagione, il portiere sloveno era rimasto senza squadra. Diverse le offerte ricevute, nessuna di esse però ritenuta soddisfacente. Ecco perchè il l’ormai ex estremo difensore nerazzurro ha deciso di appendere i guantoni al chiodo e di ritirarsi.

Ipotesi ritorno all’Inter

Handanovic potrebbe far ritorno all’Inter, seppur non da giocatore. L’ex portiere potrebbe ricoprire un incarico istituzionale, un ruolo da collaboratore, seppur ancora non se ne abbia la certezza. Secondo Sky Sport, è atteso un incontro fra le parti in cui sarà presentata al calciatore la proposta contrattuale per l’eventuale nuova posizione da ricoprire.