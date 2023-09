Rigore Icardi, errore clamoroso: la furbata gli si ritorce contro | VIDEO

CalcioWeb

Mauro Icardi è stato grande protagonista dell’ultima partita vinta dal Galatasaray. Non è una novità, certo. Il bomber argentino ha trascinato i turchi verso il titolo nella passata stagione e ha tutta l’aria di volerci riprovare anche quest’anno. Ma nella sfida vinta per 0-1 contro l’Istanbulspor nella serata di ieri, è accaduto un episodio clamoroso che è diventato immediatamente virale sui social.

Il protagonista è proprio ‘Maurito’ che con la complicità di Akturkoglu l’ha combinata davvero grossa. Al 47′, il Galatasaray ha l’occasione di sbloccare la gara su calcio di rigore: Akturkoglu si presenta sul dischetto, prende la rincorsa e al posto di tirare tocca la palla lateralmente. A quel punto, con il portiere ormai tuffatosi alla sua sinistra, Icardi corre verso il pallone per depositarlo in rete ma… tira clamorosamente fuori a porta spalancata.

La reazione dell’attaccante ex Inter, con le mani nei capelli e gli occhi chiusi, diventa virale in Turchia insieme al video dell’errore. Fortunatamente, dopo appena 5 minuti lo stesso Icardi non sbaglia il gol dello 0-1 rimediando alla figuraccia dal dischetto e regalando al Galatasaray 3 punti che valgono la vetta della classifica.

Pas juste un penalty raté.

Un meme pour la vie 🫶 #Icardi pic.twitter.com/51Zt1OGLHU — Colizey Foot (@colizey_foot) September 26, 2023