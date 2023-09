Infortunio Giroud: ci sarà nel derby? La risposta del calciatore del Milan

CalcioWeb

Olivier Giroud ha iniziato alla grande la stagione 2023-2024 in maglia rossonera. Il bomber francese ha messo insieme 4 reti, più di quanto fatto nelle prime due stagioni in rossonero (sommate) nello stesso arco di partite. Numeri che hanno contribuito in maniera importante ai 9 punti raccolti dal Milan nelle prime 3 partite della nuova stagione.

Per questi e tanti altri motivi, i tifosi rossoneri hanno tremato ieri quando hanno visto Olivier Giroud sostituito, al 25′ del primo tempo di Francia-Irlanda, a causa di un problema alla caviglia. L’attaccante ha appoggiato male il piede sentendo un forte dolore che gli ha impedito di proseguire il match.

Parla Giroud

Con il derby contro l’Inter alle porte, l’eventuale assenza di Giroud potrebbe essere un bel guaio in casa rossonera. Intervistato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, l’ex Chelsea ha provato a tranquillizzare tutti: “sto già meglio, ho sentito un dolore alla caviglia sinistra volevo continuare ma non ce la facevo. Credo comunque di poterci essere per il derby“.

Didier Deschamps, CT della Francia, ha commentato così quanto accaduto in campo al suo bomber: “ha avuto una distorsione alla caviglia, sentiva troppo dolore per continuare“.