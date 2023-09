Inter, Lautaro ferma Thuram dopo il gol: “NO”, il messaggio è chiarissimo | VIDEO

CalcioWeb

Un inizio di stagione con i fiocchi quello dell’Inter. I nerazzurri sono primi a punteggio pieno, insieme al Milan che affronteranno nel derby dopo la sosta, hanno siglato 8 reti e ne hanno subite zero. Quella di Simone Inzaghi sembra una vera e propria corazzata basata su una grande solidità difensiva, su un gruppo che ha cambiato poco e che ha trovato nuove pedine interessanti.

Una di esse è senza dubbio Marcus Thuram, attaccante francese che ha segnato un gol, fornito un assist e procurato un calcio di rigore nel 4-0 alla Fiorentina. Una prestazione impressionante quella del figlio d’arte di Lilian Thuram che sembra aver mostrato una grande sintonia con il compagno di reparto Lautaro Martinez. I due si cercano, si trovano, si completano ma… devono cambiare esultanza.

Lautaro dice “NO”

Dopo il gol di Lautaro Martinez, infatti, Thuram lo ha raggiunto per festeggiare insieme riproponendo la classica esultanza con la doppia mitragliatrice. Lautaro lo ha fermato “NO” secco con il dito e un sorriso: “Non esulto più così”. Il motivo è chiaro. Quell’esultanza la faceva in coppia con Lukaku. Da quando ‘Big Rom’ ha rifiutato il ritorno all’Inter e i contatti con gli ex compagni, per Lautaro quel capitolo è chiuso definitivamente. È tempo di trovare un’esultanza nuova.

¡QUÉ GOLAZO DE LAUTARO MARTÍNEZ! 🇦🇷🐂

¡QUÉ BOLA DE MARCUS THURAM!

¡QUÉ JUGADA DE ALESSANDRO BASTONI!pic.twitter.com/iQYXpzPzYj — Football Report (@FootballReprt) September 4, 2023