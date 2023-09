Inter, guarda Onana: che papera contro il Bayern Monaco! Sommer è stato un affare | VIDEO

CalcioWeb

Andrè Onana è stato uno dei grandi protagonisti della passata stagione dell’Inter. Il portiere camerunese si è dimostrato preziosissimo nell’impostazione del gioco dal basso, grazie alla sua straordinaria abilità con i piedi, ma anche grazie alle sue parate i nerazzurri sono riusciti a portarsi a casa due trofei e ad arrivare in finale di Champions League.

Comprensibile dunque che, al momento della sua cessione per 52 milioni di euro (preso a 0, plusvalenza pazzesca!), i tifosi abbiano storto un po’ il naso. Eppure, nella sua nuova avventura al Manchester United, il portiere ex Ajax sta facendo vedere qualche incertezza di tropo.

Onana, che papera contro il Bayern Monaco!

L’ultimo errore grossolano è arrivato all’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco. Sul primo gol di Sane, arrivato con un tiro dalla distanza tutt’altro che irresistibile, Onana ha commesso la più classica delle papere: mani ‘molli’ e pallone piega la resistenza dei guantoni finendo in rete. E non è nemmeno il primo errore nella sua avventura inglese nella quale ha già subito 14 gol in 6 partite. I tifosi del Manchester United sono perplessi.

Quelli dell’Inter si godono invece Yan Sommer. Il portiere svizzero, giudicato “vecchio” (34 anni) e basso (183 cm), ha cancellato le critiche a suon di prestazioni solide, contribuendo a tenere la porta dell’Inter inviolata nelle prime tre partite, per poi subire solo 1 gol nel derby e uno nella gara di Champions di ieri contro la Real Sociedad, nella quale è stato decisivo con diverse parate che hanno tenuto a galla i suoi. Costo? Appena 6 milioni. Un vero affare per l’Inter.