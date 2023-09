Inter, deciso il futuro di Simone Inzaghi: arriva l’ufficialità

CalcioWeb

L’Inter sembra aver ripreso da dove aveva terminato la scorsa stagione. I nerazzurri hanno iniziato l’annata 2023-2024 alla grande collezionando 9 punti, frutto di 3 vittorie in 3 gare, con 8 gol fatti e 0 subiti. La squadra si è rinforzata sul mercato con diversi acquisti mirati che hanno trovato subito la sinergia giusto con il blocco dei leader, anch’esso confermato nella quasi totalità rispetto alla passata stagione.

A proposito di leader, impossibile non citare Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro, al terzo anno consecutivo sulla panchina dell’Inter (non accadeva dai tempi di Roberto Mancini), è stato l’artefice della cavalcata che ha portato fino alla finale di Champions League della passata stagione. L’obiettivo di quest’anno? Provare ad andare il più avanti possibile in Europa e, soprattutto, puntare allo Scudetto.

L’Inter ha piena fiducia nel proprio allenatore. Lo dimostra il rinnovo del contratto fino al 2025 proposto nelle ultime ore a Simone Inzaghi che è stato ben felice di accettare. Il rinnovo è un premio al grande lavoro svolto dal tecnico piacentino che, nei suoi 2 anni passati fin qui sulla panchina nerazzurra ha portato a casa 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Adesso è il momento di alzare l’asticella e puntare al bersaglio grosso.