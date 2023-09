Italia, Spalletti perde 2 big per infortunio: tremano Juventus e Roma

CalcioWeb

La vigilia di Macedonia del Nord-Italia inizia con due brutte notizie per Luciano Spalletti. Il neo CT dell’Italia ha ricevuto due comunicazioni poco piacevoli dall’infermeria di Coverciano. Due calciatori sono rimasti ai box per infortunio e la loro presenza non è certa per le gare che attendono gli azzurri.

Si ferma Chiesa

Stop per Federico Chiesa. L’esterno della Juventus, reinventato seconda punta per volontà di Allegri nella stagione attuale, ha rimediato un problema muscolare all’adduttore alla vigilia della gara contro la Macedonia per la quale è fortemente in dubbio.

Ko anche Pellegrini

Si ferma anche Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha lavorato a parte, in palestra, a causa del riacutizzarsi di un fastidio all’adduttore, lo stesso problema che lo aveva tenuto in panchina nella sfida contro il Milan, prima del cambio forzato a causa dell’infortunio di Aouar. In dubbio la sua presenza contro la Macedonia.