Apprensione per Junior Tavares, ex Sampdoria: ricoverato per un tumore al cervello

CalcioWeb

Momenti di apprensione nel mondo del calcio per le condizioni di salute di Junior Tavares, ex calciatore della Sampdoria. Il brasiliano classe 1996 è un terzino sinistro forte fisicamente, dotato di una buona corsa e abile nell’uno contro uno.

Le prime brevi esperienze della carriera sono state con le maglie di Gremio e Joinville, poi la prima vera stagione al San Paolo. Nel 2018 la breve parentesi in Italia, alla Sampdoria. Poi le avventure in prestito con Portimonense e Sport Recife, infine il passaggio al Nautico. Attualmente è tesserato con il Ponte Preta.

I problemi di salute di Junior Tavares

Secondo le notizie provenienti dal Brasile, l’ex Sampdoria è stato ricoverato nelle scorse ore e dovrà operarsi per l’asportazione di un tumore al cervello. Il 27enne avrebbe avvertito un formicolio al braccio, poi il trasporto in ospadale. Gli accertamenti hanno confermato la presenza di un tumore al cervello. Dopo l’ultima gara ufficiale non si era allenato con la squadra per dolori alla testa.

“Il San Paolo FC esprime la sua solidarietà e spera nella guarigione di Junior Tavares, ex giocatore del Tricolor, ricoverato mercoledì scorso a causa di un tumore alla testa. Forza Junior Tavares, siamo con te”, si legge sul profilo Twitter del club.