Nuovi guai per la Juventus: Cristiano Ronaldo pronto a portarla in tribunale

Nuovi guai all’orizzonte per la Juventus. Come se non bastasse il caso relativo alla positività al doping di Paul Pogba e la volontà di Leonardo Bonucci di far causa ai bianconeri dopo essere stato messo fuori rosa prima del trasferimento all’Union Berlino, ecco che una vecchia conoscenza torna a bussare alla porta della Continassa chiedendo 19.9 milioni di euro. Si tratta di Cristiano Ronaldo che, stando a quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, vuole recuperare gli emolumenti lasciati in sospeso durante la pandemia Covid attraverso i propri avvocati.

La richiesta

Ricorderete tutti lo stop di 105 giorni causato al calcio italiano, dal 9 marzo al 22 giugno 2020, a causa della pandemia di Covid. Il ritorno in campo fu senza pubblico, con le squadre in difficoltà a causa dei mancati introiti del botteghino. La Juventus fece due manovre stipendi: la prima nel 2020, iniziativa collegiale che riguardò gruppo squadra e allenatore (Maurizio Sarri); la seconda nel 2021, discussa singolarmente con ogni calciatore attraverso l’entourage. Cristiano Ronaldo percepiva, all’epoca dei fatti, 31 milioni netti: le poche mensilità congelate formano comunque una cifra considerevole che CR7 vuole recuperare anche a costo di andare in tribunale.