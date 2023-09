Juventus, notizia shock: Pogba positivo al doping, ecco quanto rischia

CalcioWeb

Poche ore fa aveva dichiarato di voler chiudere la bocca agli hater che lo hanno criticato per le prestazioni della passata stagione, una volontà che probabilmente Paul Pogba dovrà rimandare. Il calciatore francese della Juventus è risultato positivo al doping, precisamente al testosterone. Lo conferma l’Ansa che parla di un controllo effettuato nella prima gara della stagione, Udinese-Juventus del 20 agosto.

Quanto rischia Pogba?

Una vera e propria mazzata per il calciatore e per tutti i tifosi della Juventus. Si profila l’ombra di uno stop che potrebbe arrivare, sotto forma di squalifica, fino a 4 anni. Una pausa forzata che ne comprometterebbe la carriera del 30enne ex Manchester United: uno stop così lungo, dopo due anni tormentati da discontinuità e infortuni, potrebbe chiudere la carriera di uno dei più grandi talenti del calcio mondiale.