Lazio, alta tensione! Sarri chiude le squadra nello spogliatoio: Lotito furioso

Dopo il secondo posto dell’anno scorso, dietro un Napoli a dir poco stellare, la nuova stagione della Lazio non è inizia secondo i piani. Meno di un punto a partita, 4 in 5 gare giocate, uno in più della zona retrocessione. L’ultima gara giocata contro il Monza, conclusa sull’1-1, ha portato con sè uno strascico di forti polemiche.

Secondo quanto si legge su “Il Corriere dello Sport”, Lotito ha dato una netta strigliata a Sarri sabato sera. L’allenatore ha tolto il riposo previsto per la giornata di oggi e ha blindato la squadra nello spogliatoio per una dura ramanzina senza staff e dirigenti (per evitare fughe di notizie). Successivamente è entrato Lotito per rincarare la dose.

Lotito critica alcune scelte di Sarri, pone l’accento sui “101 milioni” spesi sul mercato, sui 15+4 di bonus per Castellanos utilizzato con il contagocce. Sarri è alle prese con “problemi di stimoli“, “più mentali che fisici“, per dirla citando Cataldi e Pellegrini.

“Il problema tattico nei nuovi ancora esiste, per i vecchi è difficile comprendere questa involuzione, a meno che la squadra non abbia dato il 105% delle proprie possibilità“, ha dichiarato Sarri riferendosi all’exploit dell’anno scorso. “Abbiamo smesso di andare ad attaccare gli spazi, l’area e la porta. Siamo meno ordinati e questo garantiva di dare di più anche in fase difensiva. Così nel nostro gioco facciamo molta fatica“, ha aggiunto sottolineando le difficoltà relative all’assenza di Milinkovic: “quella fisicità non ce l’abbiamo 2in questo momento“.

“Bisogna avere la consapevolezza che la risalita sarà lenta, se si va in panico e ansia ogni volta che si pareggia lo sarà ancora di più. Risalire la classifica sarà anche possibile, ma serviranno mesi“, la chiosa finale dal sapore di un vero e proprio monito.