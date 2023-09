Lazio-Atletico Madrid: lo striscione emozionante per il Cholo Simeone | FOTO

CalcioWeb

Continua il programma della 1ª giornata della fase a gironi di Champions League e Lazio-Atletico Madrid sono in campo all’Olimpico per una partita già molto importante per la qualificazione. Il girone è molto competitivo con squadre del calibro di Feyenoord e Celtic.

Subito grande emozione all’ingresso delle squadre in campo, in particolar modo i tifosi biancocelesti hanno dedicato uno striscione da brivido a Diego Pablo Simeone, grande protagonista da calciatore della storia del club. “Roma e la Lazio saranno sempre casa tua. Bentornato Cholo, nostro campione d’Italia”, si legge nello striscione apparso in curva.