La Lazio non decolla: solo 1-1 contro il Monza e fischi dall’Olimpico

Non decolla la stagione della Lazio. L’avvio della squadra di Maurizio Sarri è deludente e il rendimento dello scorso campionato sembra un lontano ricordo. Dopo la bella reazione nel finale contro l’Atletico Madrid e l’1-1 in Champions League, i biancocelesti non sono andati oltre al pareggio (con lo stesso risultato) contro il Monza di Palladino.

La Lazio si presenta con Zaccagni, Immobile e Isaksen, gli ospiti rispondono con Colpani, Dany Mota e Colombo. All’11’ rigore per la Lazio, dal dischetto si presenta Ciro Immobile e non sbaglia. La reazione del Monza è da grande squadra e al 36′ arriva il pareggio con Gagliardini. Nei secondi finali del primo tempo Mota sfiora addirittura il vantaggio.

Nella ripresa squillo della Lazio con Zaccagni, al 57′ il palo di Immobile. Poi sale in cattedra il Monza e sfiora il gol ma Provedel è ancora decisivo. Nel finale Immobile chiede un calcio di rigore, ma l’arbitro non fischia. Finisce 1-1, Monza a 5 punti, Lazio a 4.