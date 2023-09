Massimo Moratti ricoverato in ospedale: il motivo e le condizioni di salute

CalcioWeb

Massimo Moratti si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale Galeazzi di Milano nel quale si è sottoposto a un intervento di angioplastica già programmato da qualche mese. Secondo “Il Corriere della Sera”, le condizioni dell’ex patron dell’Inter, 78 anni, sono stabili.

Attualmente amministratore delegato di Saras, Moratti è ricordato in ambito sportivo per essere stato alla guida dell’Inter per 18 anni. Una presidenza ricca di trofei: 5 scudetti, 1 Coppa Uefa, 3 Coppe Italia, Tre Supercoppe Italiane e la Champions League 2010 vinta nell’anno del magico triplete.