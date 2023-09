Maignan al PSG? La dichiarazione che spiazza i tifosi del Milan

CalcioWeb

Mike Maignan è tornato in Francia per gli impegni con la propria nazionale. Il portiere francese è sbarcato a Villiers-le-Bel, a nord di Parigi, dove ha iniziato a giocare tra il 2003 e il 2009. Tornato nel club che lo ha lanciato da giovanissimo, Maignan ha regalato maglie, guanti, autografi e selfie ai bambini. A chi gli ha chiesto della sfida al PSG in Champions, ‘Magic Mike’ ha risposto: “ho già giocato contro di loro quando ero al Lilla, quindi non è un campo che non conosco. Sarà una grande partita, su ritmi alti, come piace a me“.

E chissà che in futuro il campo del PSG non possa tornare ad essere casa sua. Dal 2009 al 2015 Maignan ha vestito la maglia dei parigini, seppur non sia mai arrivato a esordire in prima squadra. Poi l’addio per dare definitivamente il via alla sua carriera al Lille.

La frase detta a un bambino

Dopo l’exploit al Milan, Maignan ha elevato il suo status diventando uno dei migliori portieri del mondo. Il PSG, mai pienamente convinto delle prestazioni di Gigio Donnarumma (a proposito di Milan…), sembra aver messo gli occhi da tempo su portiere titolare della Nazionale Francese.

E Maignan cosa risponderebbe alle eventuali avance dei Campioni di Francia? “Sono parigino ma oggi sotto contratto con il Milan. E per il futuro non si può mai sapere“, la frase detta a un bambino durante l’evento a Villiers-le-Bel. Le operazioni di rinnovo con il Milan, iniziate nelle scorse settimane, si sono arenate. Questa frase e la disponibilità economica dei parigini completano uno scenario che non farà di certo piacere ai tifosi rossoneri.