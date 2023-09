Milan, coreografia contro il Newcastle e accoglienza da brividi a Tonali | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Il Milan è in campo per la prima gara valida per la fase a gironi di Champions League con il chiaro obiettivo di riscattare la brutta sconfitta in campionato contro l’Inter nel derby. A San Siro di fronte il Newcastle, una squadra attrezzata e candidata ad un ruolo da protagonista anche in Premier League.

I tifosi rossoneri si confermano il 12° uomo in campo e sono stati protagonisti di una coreografia da stropicciarsi gli occhi. Accoglienza da brividi per Sandro Tonali, grande ex del match. “Sandro Tonali uno di noi”, è il coro per il centrocampista all’ingresso in campo. Il calciatore ha risposto visibilmente emozionato.

Boato a San Siro dei tifosi del #Milan alla lettura delle formazioni del Newcastle, quando compare Sandro #Tonali 🔴⚫️ pic.twitter.com/Uv8IWY6zeF — Luca Maninetti (@LucaManinetti) September 19, 2023