Il Milan si riscatta: un gol di Leao regala 3 punti contro l’Hellas Verona

Continua il programma della 5ª giornata del campionato di Serie A e il Milan riscatta il brutto ko nel derby contro l’Inter e il pareggio in Champions League contro il Newcastle. E’ andata in scena a San Siro la sfida tra rossoneri e Hellas Verona, una bella sorpresa del massimo torneo italiano.

Il Milan si schiera con il tridente formato da Leao, Giroud e Pulisic, gli ospiti rispondono con Duda e Lazovic alle spalle di Ngonge. Pronti, via ed il Milan passa subito in vantaggio. Leao sfrutta un errore della difesa dell’Hellas Verona e porta in vantaggio i rossoneri. La prima occasione ospite è per Folorunsho, si supera Sportiello. Si va all’intervallo sull’1-0.

Il Milan continua a spingere, ma non concretizza. Si fa male Krunic, dentro Loftus-Cheek. I rossoneri protestano per un presunto calcio di rigore. Nel finale il risultato non cambia più, il Milan vince 1-0 e si porta in testa con l’Inter, in attesa della sfida dei nerazzurri.