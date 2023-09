Milan, scatta il piano bomber: colpo da 60 milioni per Pioli

CalcioWeb

Il calciomercato si è chiuso nella serata di ieri e il Milan è stato incoronato come squadra regina della sessione estiva. I rossoneri hanno aggiunto 10 giocatori alla rosa di Pioli, rimpinguato i reparti carenti, aggiunto titolari importanti e sono riusciti anche a piazzare qualche esubero.

Operazioni importanti quelle effettuate dalla nuova dirigenza che, in attesa delle conferme dal campo (fin qui 3 vittorie in 3 giornate) dovevano fare i conti con la pesante eredità lasciata da Maldini e Massara. Un esame che, almeno fin qui, sembra superato a pieni voti.

Scatta il piano bomber

Nella serata di giovedì, secondo CBS Sport, il Milan ha sondato il terreno per arrivare a Jonathan David, attaccante 23enne del Lille pronto per il grande salto in una big. La formula scelta dai rossoneri sarebbe stata prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma visto il costo del cartellino (60 milioni) e il valore del calciatore in campo, il Lille ha declinato ogni proposta rossonera. Se ne riparlerà in futuro, tra gennaio e giugno, quella del Milan sembra una vera e propria dichiarazione d’intenti per portare il talento francese in rossonero e metterlo al centro del proprio progetto. La concorrenza non mancherà.