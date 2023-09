Milan, che figuraccia! Kit pre-gara nerazzurro: tifosi furiosi e prodotto ritirato

CalcioWeb

La sosta per le nazionali aumenta l’attesa per il primo derby di Milano della nuova stagione, la partita più attesa della 4ª giornata di Serie A, subito dopo la pausa. Due squadre in grande forma, che hanno operato bene sul mercato, entrambe in testa con 9 punti in tre gare, frutto di 3 vittorie convincenti. Da una parte i nerazzurri, dall’altra… pure. Almeno durante le fasi che anticipano la partita.

Il kit pre-gara della discordia

Negli ultimi giorni, i tifosi del Milan hanno scatenato una forte polemica in merito al kit pre-gara dei rossoneri che di rosso e nero ha davvero poco. Se da una parte è presente il rosa a far contrasto con il nero, dall’altra c’è una tonalità nerazzurra che richiama quella dell’Inter. Inaccettabile, per i supporter milanisti, vedere Leao e compagni con quei colori. I tifosi sono insorti duramente attraverso i social. La società è dunque corsa ai ripari contattando Puma, sponsor del club, e ritirando dal commercio tutti i kit che oggi risultano indisponibili negli store.