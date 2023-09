Milan, reagisci! A Milanello spunta un grande leader: nuovo ruolo dirigenziale?

CalcioWeb

Il Milan ha l’obbligo di archiviare un weekend amarissimo e di farlo in fretta. La sconfitta per 5-1 nel derby contro l’Inter è dura da digerire, ma i rossoneri non hanno tempo di stare fermi a leccarsi le ferite, martedì a San Siro arriva il Newcastle del grande ex Sandro Tonali.

Una sfida che, se approcciata con la condizione mentale sbagliata, rischia di aprire una piccola crisi nell’ambiente rossonero. Anche per questo motivo, a Milanello, nella giornata odierna, c’è stata una visita speciale.

La visita di Zlatan Ibrahimovic a Milanello

Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello, per la prima volta, da non giocatore. Ritiratosi al termine della passata stagione, il campione svedese ha fatto visita agli ex compagni in un momento molto delicato. Il Milan lo aveva chiamato dopo il 5-1 subito dall’Atalanta nel 2019, fu l’inizio dell’era Pioli e dell’Ibrahimovic bis.

Oggi Zlatan torna dopo un altro 5-1 pesante inflitto da un’altra nerazzurra. Che sia l’inizio dell’Ibrahimovic 3.0? Del resto, si vocifera da tempo di un ruolo di team manager cucito su misura per lo svedese…