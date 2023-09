E’ morto Alberto Ginulfi, il portiere che parò il rigore a Pelè nel ’72

CalcioWeb

Un lutto ha colpito il mondo del calcio. E’ morto Alberto Ginulfi, ex portiere e protagonista tra i pali della Roma, e poi di Verona e Fiorentina, a cavallo degli anni ’70. La conferma è arrivata direttamente dalla famiglia.

Il classe ’41 aveva problemi fisici dovuti all’età. Cresciuto nelle giovanili della Roma, giocò in giallorosso esordendo nel ’62 in prima squadra, dove rimase fino al ’75. Tra i punti più alti della sua carriera, il calcio di rigore parato a Pelé in una gara amichevole contro il Santos disputata all’Olimpico, con i complimenti finali ricevuti da O’ Rei. Con la maglia della Roma vinse 2 coppe Italia (1963/64 e 1968/69) e una coppa Anglo-Italiana nel 1972.

Nel 1975 il passaggio al Verona, poi le ultime due esperienze con Fiorentina e Cremonese. Nel 1980 divenne preparatore dei portieri.