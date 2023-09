Mustafi, Papastathopoulos, Boateng e Rami: notizie bomba sugli svincolati

CalcioWeb

Il calciomercato degli svincolati continua a regalare sorprese, il riferimento è ai calciatori senza contratto e alla ricerca di un club. Le squadre di Serie A e Serie B sono tornate in campo dopo la pausa per le partite delle Nazionali e il prossimo turno si preannuncia scoppiettante.

La lista dei calciatori svincolati è ricca di calciatori importanti e con un passato ad altissimo livello anche internazionale. La squadra più attiva in questa fase del mercato è sicuramente la Sampdoria, alla ricerca di rinforzi dopo il difficile inizio di stagione. Le ambizioni della squadra di Andrea Pirlo sono di alta classifica e dopo le prime quattro giornate è scattato un campanello d’allarme.

In quattro partite i blucerchiati hanno conquistato appena quattro punti frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte ma si trovano al 15° posto in classifica con 2 punti a causa di una penalizzazione. La dirigenza ha deciso di bloccare le operazioni in attacco e puntare tutto sull’arrivo di un calciatore in difesa.

Sampdoria, le ultime sulla difesa

Secondo voci provenienti dall’ambiente blucerchiato, la Sampdoria avrebbe messo nel mirino quattro calciatori. Nei giorni scorsi si sono fatti i nomi dell’ex Mustafi e di Papastathopoulos. L’ex Arsenal è reduce dall’esperienza al Levante ed è un calciatore in grado di garantire qualità. Il greco si è liberato dopo l’avventura all’Olympiacos ed è una soluzione al vaglio.

La Sampdoria ha già piazzato un colpo dagli svincolati con l’arrivo del centrocampista Kasami. Secondo le ultime indiscrezioni i blucerchiati starebbero seguendo anche Jerome Boateng, fratello dell’ex Milan Kevin Prince e grande protagonista soprattutto con la maglia del Bayern Monaco. L’ultima esperienza è stata al Lione. Infine la pazza idea Adil Rami, ex Milan e senza contratto dopo le stagioni con la maglia del Troyes. La Sampdoria sfoglia la margherita e una decisione è attesa a stretto giro di posta.