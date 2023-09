Vi ricordate Pajtim Kasami? Lo svincolato ex Palermo è già in Italia

CalcioWeb

Il calciomercato in Italia è andato in archivio da qualche giorno e le dirigenze sono ancora in contatto per sfruttare le occasioni sul mercato svincolati. Un calciatore pronto al ritorno in Italia è Pajtim Kasami, calciatore macedone naturalizzato svizzero, attualmente svincolato. E’ un centrocampista mancino, dotato di ottime qualità dal punto di vista tecnico e forte fisicamente.

Nel corso della carriera si è disimpegnato anche nel ruolo di trequartista e seconda punta. La prima esperienza da calciatore è stata al Bellinzona, poi l’arrivo in Italia al Palermo.

Nel 2011 passa al Fulham, poi l’esperienza in prestito al Lucerna. Nel 2014 passa all’Olympiacos, poi il prestito al Nottingham Forest. Le ultime esperienze della carriera sono state con Sion, Basilea e ancora Olympiacos. E’ stato protagonista anche con la maglia della Nazionale svizzera.

Il ritorno in Italia

Pajtim Kasami è un calciatore in grado di fare la differenza, soprattutto dal punto di vista tecnico. L’ex Palermo è pronto ad indossare la maglia della Sampdoria, club italiano del campionato di Serie B. L’inizio di stagione della squadra di Andrea Pirlo è stato molto altalenante, attualmente occupa la 15ª posizione e in quattro partite ha collezionato appena 4 punti.

Il classe 1992 si trova già in città in prova e si sta allenando in attesa di una decisione definitiva dal club blucerchiato.