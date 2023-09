‘Papu’ Gomez al Monza, il retroscena: Galliani, Ibiza e quella promessa…

CalcioWeb

La notizia era nell’aria da diversi giorni, dopo l’infortunio di Caprari è arrivata l’accelerata decisiva: Alejandro ‘El Papu’ Gomez è un nuovo calciatore del Monza. L’argentino ha scelto la maglia numero 17, quella del suo arrivo, per la prima volta in Italia, al Catania. “È sempre un piacere tornare in questo Paese, questa è la terza volta, mi sento come a casa – ha dichiarato il classe ’88 -. Come sto? Bene bene, ho fatto il ritiro pre campionato col Siviglia, ho fatto qualche amichevole, poi non ho fatto le prime gare e ho rescisso il contratto. Sicuramente mi manca allenarmi un po’ con la squadra, ma tra una o due settimane posso essere a posto“.

La promessa a Galliani

Quando c’è di mezzo Adriano Galliani, si sa, i retroscena di mercato non mancano mai “Ho rifiutato tante offerte dall’estero perché stavo aspettando una proposta importante dall’Italia – ha ammesso Gomez -. Ho parlato con Adriano Galliani, ci conosciamo da tanti anni: io qualche anno fa gli avevo promesso di venire al Monza, durante una colazione a Ibiza, penso che era destino venire qui. Siamo molto vicini a Bergamo dove ho famiglia e molti amici, quindi un po’ la scelta è stata questa“.

Il gioco di Palladino

Un commento anche sul gioco richiesto dall’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, allievo di Gasperini, allenatore che con la sua Atalanta ha contribuito a portare la carriera di Gomez a un livello superiore. “Questo è anche un motivo per essere qui, so che gli piace giocare un calcio molto offensivo – ha spiegato -. È un allenatore giovane e ambizioso, speriamo che quest’anno possiamo divertirci“.