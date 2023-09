Perchè Verratti non è stato convocato in Nazionale? La clamorosa richiesta a Spalletti

CalcioWeb

L’esordio amaro dell’Italia di Luciano Spalletti, fermata sull’1-1 dalla modesta Macedonia del Nord, ha fatto spuntare diversi interrogativi riguardante la rosa azzurra per le sfide di qualificazione ai prossimi Europei. Uno degli assenti di lusso rispetto alla gestione Mancini è sicuramente Marco Verratti. Sulla mancata convocazione del centrocampista aleggia un alone di mistero sul quale “L’Equipe” ha provato a fare chiarezza.

La richiesta a Spalletti

Secondo il giornale francese, sarebbe stato lo stesso Marco Verratti a chiudere le porte alla Nazionale, almeno temporaneamente. Il calciatore avrebbe infatti rifiutato la chiamata di Spalletti a causa della sua complicata situazione psicofisica legata al difficile momento passato al PSG prima della rottura definitiva.

Verratti, infatti, era stato messo ai margini dal nuovo allenatore Luis Enrique, con il quale avrebbe avuto un colloquio diretto nel quale, come si legge su “Il Corriere dello Sport”, il tecnico spagnolo avrebbe chiarito duramente un concetto: “tu con me non giocherai mai“.

Verratti ha scelto di trasferirsi in Qatar, all’Al-Arabi che ha versato 50 milioni nelle casse del PSG e circa 35 milioni di stipendio al calciatore. Una scelta che potrebbe precludergli ulteriormente la chiamata azzurra a causa della militanza in un campionato non proprio fra i più competitivi al mondo.