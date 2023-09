Il presidente del Tigres ucciso a colpi di pistola: l’agguato dopo la sconfitta | FOTO

Una notizia shock ha sconvolto il mondo del calcio. Edgar Paez, presidente del Tigres (un club colombiano di seconda divisione), è stato ucciso dopo la sconfitta della sua squadra contro l’Atletico. La conferma è arrivata direttamente dal club.

Secondo quanto riportato dai media locali, l’uomo 63enne aveva da poco lasciato lo stadio in compagnia della figlia, quando è stato avvicinato da due uomini su una moto che gli hanno sparato da distanza ravvicinata.

L’uomo è morto sul colpo e sono state avviate le indagini della Polizia. “Il Tigres e il mondo dello sport colombiano sono distrutti dalla notizia”, ha scritto il club sui propri profili social. “Il suo impegno per il Tigres e per lo sviluppo dello sport nella regione hanno lasciato un marchio indelebile su tutti quelli che l’hanno conosciuto”.

🚨 The president of Colombian 2nd division club Tigres FC, Edgar Paez, was shot dead following his team’s defeat on Saturday.

The 63-year-old was returning home with his daughter after the loss to Atletico FC when he was killed by two men close to the stadium.

✍️ ESPN pic.twitter.com/7eUAykYR8F

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 26, 2023