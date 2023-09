Il Milan non sbaglia un colpo: sbanca l’Olimpico e vola a punteggio pieno

CalcioWeb

Si è aperta con il botto la 3ª giornata del campionato di Serie A e sono arrivate nuove importanti indicazioni per le zone alte della classifica. Tre su tre per il Milan di Stefano Pioli, sempre di più una candidata alla vittoria dello scudetto e grande protagonista anche sul fronte del calciomercato.

La Roma è in grande difficoltà. Seconda sconfitta in tre partite per la squadra di José Mourinho e un solo punto in classifica conquistato. L’entusiasmo in casa giallorossa è comunque altissimo per l’arrivo di Romelu Lukaku: presentazione in grade stile per il belga, poi l’ingresso nella ripresa e un’occasione pericolosa.

La cronaca

La Roma si schiera con la coppia formata da Belotti ed El Shaarawy, il Milan risponde con il tridente formato da Pulisic, Leao e Giroud. Al 7′ subito un episodio chiave: contatto Rui Patricio-Loftus Cheek, è rigore. Dal dischetto si presenta Giroud e non sbaglia. Il portiere giallorosso si riscatta su Pulisic, poi Aouar è costretto al cambio ed entra Pellegrini.

All’inizio del secondo tempo eurogol di Leao, in girata e raddoppio che sembra in grado di indirizzare la partita. Al 60′ la gara rischia di riaprirsi per l’espulsione di Tomori. Nel recupero la Roma la riapre con Spinazzola, ma è troppo tardi. Finisce 1-2, il Milan vola.