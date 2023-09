Roma, presentata la terza maglia: l’eleganza del nero incontra la storia giallorossa | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

La Roma è reduce dal pareggio sul campo del Torino e si prepara per un’altra trasferta contro il Genoa. In cinque partite la squadra ha totalizzato appena 5 punti e dovrà cambiare passo per tentare di rientrare in corsa per le prime posizioni. La società ha presentato anche la terza maglia ed è un omaggio al passato.

L’eleganza del nero incontra la storia giallorossa. Il design del kit ha come base un elegante colore nero, su cui spiccano alcuni dettagli giallorossi. Sul petto torna il ‘Lupetto’ disegnato da Piero Gratton, in versione nera con sfondo bianco e un cerchio giallorosso di contorno. Dal colletto in versione ‘Henry’ partono le tre strisce che riprendono le tre tonalità del club.

Le maniche sono contraddistinte da un motivo ispirato agli elementi ornamentali dei mosaici dell’Antica Roma, reintrerpretati in chiave contemporanea. Sempre dall’eredità di Gratton viene recuperata la ‘R’ stilizzata, parte dell’identità coordinata del club all’epoca dell’introduzione del Lupetto. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

⚫️ Stile moderno, amore eterno 🟡🟠🔴 Ecco il nostro third kit per il 2023-24 🐺#ASRoma | @adidasfootball pic.twitter.com/XaCOHmn9Sj — AS Roma (@OfficialASRoma) September 26, 2023