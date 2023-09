Romania-Kosovo interrotta: il motivo | VIDEO

CalcioWeb

Sono in corso partite molto importanti valide per le qualificazioni ai prossimi Europei. In campo anche l’Italia di Luciano Spalletti contro l’Ucraina: azzurri in doppio vantaggio con la doppietta di Frattesi poi Yarmolenko accorcia le distanze.

Nel frattempo la sfida tra Romania e Kosovo è stata interrotta. Il motivo? Tutto è partito da uno striscione: “il Kosovo è Serbia”, poi anche un coro. I calciatori sono entrati nello spogliatoio per protesta.

BREAKING NEWS: Romania vs Kosovo on hold after “Kosovo is Serbia” chanting and banners at the Romania ultras end. pic.twitter.com/JLhah3FWhc — Emanuel Roşu (@Emishor) September 12, 2023