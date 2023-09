Salernitana, svolta sul caso Dia: l’intervento di Iervolino

CalcioWeb

In casa Salernitana, in questi ultimi giorni che hanno accompagnato i granata verso la fine di mercato e il terzo weekend di Serie A, è scoppiato il caso Boulaye Dia. L’attaccante ex Villarreal ha ricevuto un’offerta importante dal Wolverhampton a fine mercato, risultando molto interessato all’esperienza in Premier League, ma la Salernitana ha escluso la possibilità di cessione.

Il calciatore è stato escluso dalla trasferta contro il Lecce, poichè non pienamente concentrato a causa delle vicende di mercato. Sono venuti fuori diversi rumor su una possibile esclusione dalla rosa per il forte calciatore africano. Eventualità esclusa dall’intervento del presidente Danilo Iervolino che ha parlato solo di una multa (circa 30.000 euro, 15% del prossimo stipendio mensile).

L’intervento del presidente Iervolino

“Mi impegnerò personalmente, parlerò col giocatore. Sono cose che capitano nel calcio, il giocatore sentendo le campane della Premier League avrebbe forse voluto andare via, ma ci sta, sono giovani e non bisogna mai soffocare le aspettative dei giovani. – ha dichiarato Iervolino a ‘Radio Bussola’ – Noi abbiamo investito molto su di lui, è un giocatore importante e sono convinto che il caso rientrerà. Certo, meglio se non fosse capitato, ma non facciamone un dramma. Multa? Mi sembra una cosa giusta, la Salernitana è una società seria, ama e protegge i suoi calciatori, siamo gentili ma abbiamo delle regole che devono valere per tutti“.