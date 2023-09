Contatto! La Serie A ‘baila’ con lo svincolato Papu Gomez: la scelta di vita

CalcioWeb

Il calciomercato svincolati entra sempre più nel vivo e le squadre del campionato di Serie A continuano ad avviare i contatti. Il massimo torneo italiano è fermo per gli impegni delle Nazionali e le dirigenze sono attivissime per completare gli organici. Uno dei principali pezzi pregiati è il Papu Gomez, calciatore argentino senza contratto e alla ricerca di una nuova squadra dopo l’esperienza al Siviglia.

E’ stato uno dei protagonisti della vittoria del Mondiale dell’Argentina e le qualità non sono mai state in discussione. Si tratta di un calciatore classe 1988, fortissimo dal punto di vista tecnico e bravo nell’uno contro uno. Salta l’uomo con grande facilità e si è sempre dimostrato un calciatore decisivo anche dal punto di vista realizzativo. E’ anche un ottimo uomo-assist.

La prima esperienza della carriera è stata con la maglia dell’Arsenal de Sarandi, poi la conferma al San Lorenzo. Nel 2010 arriva in Italia al Catania ed è l’esperienza della definitiva consacrazione. Si mette in mostra dentro e fuori dal campo e diventa un punto di riferimento. Poi l’avventura al Metalist e il ritorno ad altissimo livello ancora in Serie A, all’Atalanta. L’ultima maglia indossata è quella del Siviglia.

Il Papu Gomez verso il ritorno in Serie A

Il Papu Gomez è un calciatore importantissimo ed è finito nel mirino di tanti club del campionato italiano e non solo. L’argentino è seguito con interesse da club del Brasile e della Turchia e anche dall’Arabia Saudita è arrivata un’offerta importante dal punto di vista economico. L’ex Atalanta è pronto ad effettuare una scelta di vita e si avvicina il ritorno in Serie A.

Il nome del Papu Gomez è circolato anche per l’Inter considerando il recupero incerto di Sanchez e ad altri club come Genoa e Fiorentina. Secondo le ultime indiscrezioni, però, la prossima destinazione del calciatore potrebbe essere al Monza. Il dirigente Galliani è pronto a fiondarsi e fiuta l’affare dal punto di vista economico. Il calciatore è intenzionato ad avvicinarsi a Bergamo e la pista Monza è al momento quella più accreditata.