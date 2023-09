Juventus, Milik copre i fischi: vittoria di misura contro il Lecce

CalcioWeb

Non c’è Vlahovic (fino al 78′) ci pensa Milik. La Juventus apre il 6° turno di Serie A, eccezionalmente di martedì, con una vittoria importante e per nulla scontata contro il Lecce rivelazione di questa prima parte di stagione e, fino a questa sera, unica squadra ancora imbattuta insieme all’Inter capolista.

Dopo il 4-2 subito dal Sassuolo i bianconeri avevano la necessità di voltare pagina e rialzarsi subito. Dopo gli errori grossolani di sabato scorso, Szczesny confermato tra i pali, Gatti si accomoda in panchina in favore di Rugani. La Juventus fa la partita ma nei primi 45′ minuti raccoglie poco o nulla, il Lecce difende lo 0-0 senza grossi patemi.

Insieme al duplice fischio che segna la fine dei primi 45′ arrivano anche i fischi dell’Allianz Stadium di Torino, segnale che i tifosi bianconeri chiedono un cambio di marcia. Nella ripresa il Lecce prova a pungere nelle fasi iniziali, ma al 57′ arriva la rete di Milik che decide la gara risollevando una prestazione non proprio brillante. Nel finale da segnalare un generoso doppio giallo a Kaba per i salentini, seconda ammonizione arrivata per simulazione mentre il giocatore sembra solo scivolare in area di rigore.

Per la Juventus una vittoria che regala il temporaneo secondo posto a quota 13 punti e scaccia i possibili fantasmi del post-Sassuolo. Prima battuta d’arresto per un ottimo Lecce che, se dovesse continuare su questa falsariga, non avrà problemi a restare in Serie A anche l’anno prossimo.

Classifica Serie A

Inter 15 Juventus 13 Milan 12 Lecce 11 Fiorentina 10 Atalanta 9 Napoli 8 Frosinone 8 Torino 8 Verona 7 Bologna 6 Sassuolo 6 Roma 5 Monza 5 Lazio 4 Genoa 4 Salernitana 3 Udinese 3 Cagliari 2 Empoli 0