Serie A, il Milan vola sulle ali: Lazio battuta 2-0, Okafor timbra ancora

CalcioWeb

Dopo la vittoria netta del Napoli sul Lecce, è subito tempo di big match nel pomeriggio del sabato che apre la 7ª Giornata di Serie A tra Milan e Lazio. Gara accesa e divertente, molto fisica nel primo tempo, con azioni e ribaltamenti di fronte da ambo le parti. Ma senza reti. Primi 45 minuti di gioco a reti bianche con il Milan che mastica amaro per un palo colpito da Reijnders nel finale dopo una gran parata di Provedel su Giroud.

La gara si stappa nella ripresa. Il Milan trova gioco sulle fasce e quando Leao, dopo una partita sotto la sufficienza, decide di accendersi, sono dolori. Il portoghese va via sulla sinistra, mette al centro per Pulisic che chiude accentrandosi e batte Provedel. Azione simile poco dopo con Leao che taglia dentro l’area, quasi sulla linea di fondo mette dietro per il neo entrato Okafor che deve solo appoggiare in rete. Due reti nelle ultime due gare per lo svizzero, un fattore per dare respiro a Giroud, upgrade rispetto a Origi visto l’anno scorso.

La Lazio nel finale trova un gol pazzesco con Pedro, gran conclusione a giro da fuori area che si spegne sotto il sette, ma viene annullato per fuorigioco. Si chiude 2-0 per il Milan che torna primo in classifica in solitaria in attesa della partita fra Salernitana e Inter.