Wanda Nara stratosferica: i fan apprezzano | FOTO

Wanda Nara sa come incantare i suoi follower sui social. La showgirl e imprenditrice argentina, moglie di Mauro Icardi, ha condiviso sui social una serie di scatti bollenti.

Wanda Nara si è mostrata in lingerie nera, in pizzo, in camera da letto. “Le regine che mi piacciono dormono tutto il giorno #Domenica”, ha scritto la showgirl e imprenditrice sui social.

Un regalo speciale per tutti i suoi follower, che hanno apprezzato, con oltre 600 mila like e tantissimi commenti, tra cui anche quello del marito, Mauro Icardi, che ha pubblicato due palloncini.